Рубан по предварительному сговору с главарями боевиков «ДНР» готовил кровавые теракты в Киеве, - глава СБУ Грицак

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак рассказал подробности задержания Владимира Рубана, а также назвал количество оружие, которое было изъято у переговорщика.

Об этом он сообщил на брифинге, передает «112 Украина»

Грицак заявил, что жертвами могли стать тысячи мирных граждан, а также отдельные политики, чиновники и народные депутаты.

По словам Службы безопасности Украины действия Рубана координировались из РФ, а к планируемому теракту причастны главари боевиков «ДНР».

«Служба имеет обоснованные доказательства того, что террорист Захарченко и Тимофеев по прозвищу «Ташкент» причастны к подготовке кровавого теракта в украинской столице с применением оружия, в том числе российского происхождения», — заявил он.

У Рубана изъяты автоматы Калашникова, пистолеты Макарова, гранаты, устройства для бесшумной стрельбы, мины, патроны, причем часть оружия — производства РФ. Кроме того, в коробках с гранатами было упаковочное письмо воинской части «ДНР».

Грицак также заявил, что террористы планировали устроить массовые теракты в столице Украины и добиться как можно большего количества жертв для того, чтобы вызвать массовые волнения и доказать факт «гражданской войны» в Украине.

- На вопрос «там же мирные люди» - это никого на самом деле не волнует. Должно было быть как можно больше трупов, крови, речь шла о тысячах погибших. Как говорили их кураторы из «ДНР», из Москвы - должно быть много крови и хаос, в результате чего люди должны выйти на улицы, военные вернуться из АТО и пойти на Киев, чтобы показать, что в Украине есть гражданская война, - заявил Грыцак.

Во время пресс-конференции были опубликована аудио-запись на которой Рубан перечисляет оружие, которое он провозил в микроавтобусе.

Также обнародовано видео из микроавтобуса, на котором видно, как переговорщик управляет автомобилем и как в него загружали оружие в «ДНР».

Грицак подчеркнул, что у следствия есть «много неоспоримых доказательств, которые будут в дальнейшем использованы в ходе судебных заседаний». Глава СБУ добавил, что Рубан — «всего лишь исполнительный механизм в чужих руках».

Напомним, 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой был с арсеналом вооружения был задержан руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан.

Его подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале и подготовке покушений на высших должностных лиц государства.

Сам руководитель Центра освобождения пленных отбрасывает все обвинения и заявляет, что просто был за рулем автомобиля, в котором нашли оружие. Об арсенале он ничего не знал.

Шевченковский районный суд города Киева вынес решение взять Владимира Рубана под стражу без права залога сроком на 60 дней.