В ГПУ обнаружили, что «Николаевгаз» нанес госбюджету убытков на ₴5,5 миллионов при уклонении от налогов

Генеральная прокуратура Украины подозревает, что ПАО «Николаевгаз» уклонялся от уплаты налогов, чем нанес бюджету страны убыток почти на 5,5 миллионов гривен.

Об этом идет речь в соответствующем определении Печерского райсуда Киева о предоставлении ГПУ доступа к документации предприятия.

В ходе расследования уголовного производства сотрудники ГПУ установили, что должностные лица ПАО «Николаевгаз» на протяжении 2014-2017 годов нарушили законодательство и уклонились от уплаты экологического налога.

Таким образом, в бюджет в указанный период фактически не поступило 5 миллионов 469 тысяч 856 гривен.

Данные об убытках на вышеуказанную сумму были выявлены во время проверки «Николаевгаза» Офисом крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы в декабре 2017 года.

Отметим, что действия сотрудники ГПУ проводили в рамках уголовного производства по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»), частью 2 статьи 367 («Служебная халатность») , частью 2 статьи 211 («Издание нормативно-правовых или распорядительных актов, которые изменяют доходы и расходы бюджета вопреки установленному законом порядку») и части 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей») Уголовного кодекса Украины.

Это уголовное производство начато в феврале 2017 года и касается ряда газовых компаний по всей территории страны.

Напомним, что ранее в «Николаевгазе» заговорили о «неактуальных тарифах» на газ.