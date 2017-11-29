В «Николаевгазе» заговорили о «неактуальных тарифах» на газ

Клиенты ПАО «Николаевгаз» недополучают бесплатные услуги из-за неактуальных тарифов.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Средств, предусмотренных в тарифе на поверку приборов учета, недостаточно для предоставления услуги в полном объеме. Финансирование расходов на поверку приборов учета в тарифе на распределение газа не пересматривалось более двух лет. Поэтому 100 тысяч клиентов ПАО «Николаевгаз» не получили услугу по бесплатной поверке счетчиков. Сейчас на Николаевщине около 100 тысяч домохозяйств пользуются счетчиками с уже просроченной периодической поверкой. Для того чтобы провести проверку только этих приборов учета, ПАО «Николаевгаз» понадобится не менее пяти лет», - отмечено в сообщении.

- Неоднократные предложения к НКРЭКУ включить эти расходы в инвестпрограмму компании не были рассмотрены, - говорит финансовый директор ПАО «Николаевгаз» Дмитрий Чеберяк.

В компании сообщили, что в действующем тарифе на распределение газа «не хватает средств на приобретение нового оборудования и привлечение достаточного количества кадров для предоставления этой услуги в полном объеме». Сейчас с одного кубометра газа на поверку и ремонт счетчиков ПАО «Николаевгаз» получает 0,003 гривны. В этом году 3,7 тысячи приборов были признаны непригодными к дальнейшему использованию. Причины – изношенность механизмов счетчика или преднамеренное вмешательство в работу приборов учета.

Напомним, ранее сообщалось, что в бюджет Николаева на 2018 год заложили 30 миллионов гривен на газовые счетчики.