«Скрывался от украинского правосудия»: Ночью в 50 метрах от границы с РФ задержали криминального авторитета Тбилисского

В ночь на 11 марта в Харьковской области пограничники задержали хорошо известного в криминальной среде гражданина Грузии по прозвищу Сумбата Тбилисского, который пытался незаконно попасть на территорию Российской Федерации.

Об этом сообщили в отделе коммуникации со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, его обнаружили и задержали в 50 метрах от государственной границы. При нем не оказалось документов. Выяснилось, что задержанного разыскивали украинские правоохранительные органы за возможную причастность к противоправной деятельности на территории Украины.

«Убегая от украинского правосудия, иностранец пытался незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска», - сообщили пограничники.

В отношении задержанного составили необходимые протоколы, его передали представителям Национальной полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Киеве полиция задержала и выдворила со страны грузинского «вора в законе» «Гегу Озуретского».