В Мукачево пятеро мужчин изнасиловали 15-летнюю девочку, их задержала полиция

В городе Мукачево Закарпатской области 10 марта пятеро мужчин изнасиловали 15-летнюю девочку.

Об этом сообщает «Mukachevo.net» со ссылкой на местную полицию.

Об изнасиловании девочки правоохранителям сообщила ее мать. В тот же день полиция задержала 5 подозреваемых, четверо из которых — ранее судимые. Задержанным изберут меру пресечения 12 марта.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 152 УК Украины (изнасилование). Подозреваемым грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. В Мукачевской центральной районной больнице сообщили, что на голове и ногах пострадавшей девочки врачи обнаружили синяки.

Напомним, на Николаевщине мужчина избил и изнасиловал свою односельчанку.