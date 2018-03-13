«Хотелось сделать сюрприз любимым женщинам», – на Николаещине полиция задержала мужчин на краже деталей трансформатора

В Вознесенске полицейские задержали двух мужчин, которые воровали цветной металл из трансформатора, чтобы купить подарки своим женщинам.

Об этом сообщили в управлении полиции охраны в Николаевской области.

В 15:10 в центр управления нарядами полиции «Цунами» от оператора «102» поступило сообщение о том, что двое мужчин пытаются разобрать трансформаторную будку возле железнодорожных путей. В течение пяти минут к трансформатору прибыл наряд реагирования полиции охраны.

На месте происшествия полицейские обнаружили отсутствие дверей на силовом трансформаторе, а также необходимое оборудование для источника электропитания.

«Отрабатывая прилегающую территорию, мы обнаружили мужчин, которые прятались за насыпью возле железнодорожного полотна. Увидев наш наряд, неизвестные пытались убежать», – рассказал младший инспектор наряда реагирования старший сержант полиции Игорь Панькивский.

Полицейские охраны задержали подозреваемых и вызвали на место происшествия следственно - оперативную группу Вознесенского отдела полиции ГУНП в Николаевской области. В отделении полиции выяснилось, что задержанные – безработные жители Вознесенска, 1989 и 1987 годов рождения.

«Хотелось к празднику сделать сюрприз своим любимым женщинам. Мы с другом на данный момент не работаем, вот и решили сдать немного металла, чтобы заработать денег на подарки», – пояснил полицейским один из задержанных.

На данный момент правоохранители устанавливают сумму ущерба. Предварительно преступление квалифицировали по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Николаеве студент украл телефон, чтобы «подарить его любимой».