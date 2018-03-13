«Он шутил, что это обычное мыло», - патрульные задержали николаевца, пытавшегося продать тротиловые шашки

В Николаеве полицейские изъяли у мужчины четыре тротиловые шашки и детонаторы к ним.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Получив оперативную информацию, что 29-летний мужчина хранит взрывчатку и намерен ее продать, полиция срочно приняла меры, чтобы помешать этому.

«Оперативники и наряд патрульной полиции остановили мужчину на улице. После просьбы показать содержимое карманов он достал из куртки пакет, в котором были четыре тротиловые шашки весом по 200 граммов каждая и четыре капсулы взрывателей к ним, а также пакет с порошком, похожим на наркотик».

«Наличие взрывчатки житель Николаевской области четко объяснить не смог. Сначала он шутил, что это обычное хозяйственное мыло, а потом уверял полицейских, что тротил нашел случайно на свалке», - пояснили в полиции.

Сейчас изъятые у мужчины вещи отправили на проведение экспертизы. По ее результатам мужчине могут объявить о подозрении в незаконном хранении взрывчатки и наркотиков.

Напомним, что ранее николаевца наказали годом условно за перевозку взрывчатки на майские праздники.