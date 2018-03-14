В Очаковском районе несовершеннолетний украл у односельчанина мопед, о котором «долго мечтал»

В Очаковский отдел полиции Генерального Управления Национальной Полиции в Николаевской области обратился 65-летний житель одного из сел Очаковского района. Мужчина сообщил правоохранителям, что с его гаража неизвестные сорвали замок и украли мопед марки «Spark».

Об этом сообщает управление патрульной полиции в Николаевской области на своей странице в Facebook

Проведя оперативные действия, полицейские установили, что кражу совершил 16-летний односельчанин заявителя. Оказалось, что несовершенолетний давно мечтал о таком транспортном средстве, и решил завладеть им в незаконный способ. Родители правонарушителя ничего не подозревали о краже, поскольку он сказал, что взял мопед у друга на ремонт. Похищенный транспорт хранился в разобранном состоянии у него во дворе.

Полицейские изъяли и вернули владельцу имущество.

Следствие начало уголовное производство по части 2 статье 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»), санкция которого предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

По согласованию с прокуратурой решается вопрос вынесения подозрения в совершенном преступлении и избрание меры пресечения.

Напомним, что ранее на Николаевщине несовершеннолетний парень пытался ограбить женщину, ему помешали прохожие