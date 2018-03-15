На Николаевщине рецидивисты избивали пенсионерку ради денег – добычей стала недействительная банковская карта

В Арбузинке полиция задержала двух злоумышленников, которые вломились в дом пожилой женщины и избивали ее, чтобы та отдала им деньги, но ушли лишь с недействительной банковской картой пенсионерки.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Двое преступников разбили окно дома и проникли в помещение женщины вечером 13 марта. Злоумышленники начали угрожать ножом, бить пенсионерку и требовать деньги.

Женщина призналась незнакомцам, что наличных у нее нет и тогда нападавшие приказали домовладелице выдать банковскую карточку. Чтобы издевательства прекратились, женщина так и сделала. С собой мужчины также прихватили паспорт потерпевшей и мобильный телефон.

Злоумышленники сбежали, а пострадавшая обратилась за помощью к соседям, которые и вызвали полицию.

«Во время проверки банковской карты потерпевшего на злоумышленников ждало разочарование. Карточка вообще была недействительной, как и пин-код к ней», – отметили в полиции.

Пострадавшая среди нападавших узнала местного жителя, которого иногда видела вблизи своего дома по улице Набережной. В течение суток оперативники Арбузинского отделения полиции разыскали злоумышленников и задержали их. Оба мужчины, 25-ти и 26-ти лет, ранее уже неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

Следственное отделение начало уголовное производство по признакам части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Разбой»), что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Сейчас по согласованию с прокуратурой решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что ранее на Николаевщине вооруженные разбойники связали скотчем пожилую пару и отобрали их деньги.