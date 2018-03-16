В Николаеве автовор просканировал сигнализацию «Mitsubishi» и украл деньги владельца

В Николаеве задержали автовора, который путем сканирования сигнализации попал в салон автомобиля «Mitsubishi» и украл у владельца деньги.

Об этом сообщает Заводской отдел полиции Главного управления Нацполиции Николаевской области.

Так, сотрудники Управления уголовного розыска совместно с оперативниками Заводского отдела полиции задержали 58-летнего мужчину, который возле дома по улице 8-го Марта попал в автомобиль и украл из салона 2 тысячи 500 гривен и попытался скрыться с места происшествия.

Правоохранители задержали злоумышленника, им оказался ранее судимый уроженец другого государства, которому по согласованию с прокуратурой сообщено о подозрении в совершенном преступлении. Следователи расследуют материалы уголовного производства по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»), которые наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Досудебное следствие продолжается. Решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения.

Напомним, что 17 декабря, у жителя Николаева угнали автомобиль «ВАЗ-2101», вскоре полицейские разыскали и задержали угонщика.