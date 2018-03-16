Николаевский пенсионер нанес почти 30 ножевых ранений сожительнице: «Отказалась кормить и оскорбила»

В Николаеве задержан пенсионер, который убил свою сожительницу, нанеся ей 28 ножевых ранений, после чего обратился в полицию с повинной.

Об этом сообщает Заводский отдел полиции ГУ НП в Николаевской области.

В Заводской отдел полиции пришел мужчина и сообщил, что около часа назад он зарезал свою сожительницу, а в подтверждение своих слов, положил на стол дежурного окровавленный кухонный нож, которым было совершено преступление.

По указанному адресу прибыли следственно-оперативная группа и руководство Заводского отдела полиции. На кухне правоохранители обнаружили тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти. Судебно-медицинский эксперт обнаружил у погибшей 28 ножевых ранений в области грудной клетки и туловища.

«Правоохранители задержали пенсионера и по согласованию с прокуратурой сообщили о подозрении в совершенном преступлении. Досудебным следствием установлено, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности и одиннадцать лет провел в местах лишения свободы за совершение аналогичного преступления», – сообщили в ведомстве.

Из показаний соседей выяснилось, что конфликты между соседями происходили постоянно, и часто именно 58-летняя женщина была их виновницей и даже била подозреваемого.

Отмечается, что в тот день между парой развернулся очередной конфликт. По словам задержанного, он пришел на кухню и попросил женщину дать ему поесть, на что и в грубой форме ответила отказом, мол, будет кормить только своих собак, и оттолкнула. В ответ на оскорбление мужчина схватил кухонный нож, и нанес сожительнице смертельные ножевые ранения. Через некоторое время убийца взял орудие преступления и отправился в полицию, где и признался в содеянном.

Нож изъят и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства. Также с места происшествия правоохранители изъяли окровавленную одежду задержанного.

«По данному факту следователи расследуют уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное убийство»). Санкция указанной статьи предусматривает наказание от семи до пятнадцати лет лишения свободы. Следствие продолжается», – говорится в сообщении.

Напомним, что на Николаевщине мужчина в пьяной ссоре убил сожительницу и спрятал тело в сточной яме.