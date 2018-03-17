«Сэкономила миллионы гривен»: волонтерские организации поддержали «Новую почту» в конфликте с ГПУ

Ведущие волонтерские организации, такие как «Вернись живым» и «Народный тыл», выразили поддержку компании «Новая почта» в конфликте с Генеральной прокуратурой.

Об этом сообщает «Левый берег».

В их заявлениях отмечается, что «Новая почта» бесплатно отправляет посылки волонтеров на десятки тысяч гривен.

«За все годы войны Новая почта сэкономила различным волонтерам миллионы и миллионы гривен - и вместо логистических затрат эти средства пошли на оптику, машины, патроны, беспилотники, медицину и помощь семьям погибших. Не говоря о непосредственном участии представителей компании в закупке необходимых военным вещей», - отмечают в «Народном тыле».

Основатель фонда «Вернись живым» Виталий Дейнега в свою очередь заявил, что эта гуманитарная программа «Новой почты» - самая мощная из всех программ социальной ответственности, которые ему известны.

«Новая почта всегда была бизнес-исключением. Она была основана еще во времена Кучмы и пережила президентов Ющенко и Януковича, премьера Тимошенко и генерального прокурора Пшонку. Поэтому то, что произошло вчера, не является для группы компаний чем-то новым. Так же не стало новым и решение Печерского суда. Почему-то я уверен, что подобное решение хочется получить каждому генеральному прокурору, независимо от наличия у него юридического образования. Такое решение хочется иметь, ведь Новая почта - это бизнес. Причем бизнес динамичный, прибыльный, отечественный. Это бизнес, который не принадлежит ни одной финансово-политической группе. Языком чиновника, такой бизнес – «жирный» и «беззащитный». Поэтому желание его «подоить» вполне естественно», - отметил он.

Дейнега выразил готовность «оказать поддержку группе компаний в случае неправомерных действий ГПУ», если в течение недели ситуация не развяжется.

В «Народном тыле» в свою очередь требуют от ГПУ дать пояснения, «почему пришли по Новую почту».

«Мы сейчас не хотим слушать по радио радостные совдеповские рекламные ролики о достижениях прокуратуры. И мы сейчас не хотим читать о ста тысячах гривен взятки председателю сельсовета на Прикарпатье. И даже не хотим считать гранаты в сумке Савченко или слушать запугивающий бред о том, как она догрызает недобитые окровавленные тушки своих коллег по парламенту. Мы просто хотим знать: что нашли, а также чего (и сколько) хотят от Новой почты - от этих "самых больших" врагов национальной экономики и безопасности», - заявили волонтеры.

Напомним, 16 марта Генпрокуратура пришла с обысками на «Новую почту» - обыскивали даже кабинет совладельца компании.

«Новая почта» - это основанная в 2001 году украинская компания, обеспечивающая сервис экспресс-доставки документов, грузов и посылок для физических лиц и бизнеса. Сеть «Новая почта» состоит из более чем 2300 отделений, более 1400 почтоматов для выдачи/приема посылок и 40 сортировочно-перегрузочных терминалов. Общее количество сотрудников компании превышает 23 000 человек.