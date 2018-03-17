В Киеве задержали патрульного полицейского, вымогавшего взятки с водителей за несоставление админпротоколов

Украинские правоохранители задержали на взятке патрульного инспектора, который вымогал деньги за несоставление административных протоколов.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

Указано, что задержание патрульного провели сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно с Патрульной полицией Украины.

«Инспектор патрульной полиции был изобличен в вымогательстве и получении взяток за несоставление административных протоколов либо внесения в них изменений, чтобы правонарушители могли избежать ответственности», - говорится в сообщении.

Как доложили в ведомстве, за коррупционные действия сотруднику, задержанному при содействии руководства Департамента патрульной полиции, грозит лишение свободы.

Напомним, под Николаевом пьяный водитель фуры предлагал патрульным взятку.