В Киеве на железнодорожном вокзале россиянин порезал мужчине лицо ножом

В ночь на 17 марта на центральном железнодорожном вокзале Киева неизвестный ранил ножом лицо другого мужчины.

Об этом сообщает в Facebook «Киев оперативный».

«Примерно в 02:30 на центральном Ж/Д вокзале между двумя мужчинами произошел конфликт. Как удалось выяснить, один из них вёл себя агрессивно и приставал ко всем вокруг. Закончился конфликт тем, что агрессор ударил мужчину предметом похожим на нож прямо в лицо», - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, где поставили диагноз проникающее ранение в щеку. Его жизни ничего не угрожает.

Нападавшего задержала полиция. Мужчина ранее судим, в Киев приехал к знакомым. Свой поступок внятно объяснить не смог. В сообщении отмечается, что очевидцам человек показался пьяным.

Вскоре стало известно, что нападавшым оказался уроженец Российской Федерации 1975 г.р., проживающий в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Киева.

Выяснилось, что мужчина подошел к киоску на втором этаже здания, приобрел там раскладной нож и ударил им продавца в щеку. При этом злоумышленник забрал мобильный телефон и скрылся.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаеве разыскивают мужчину, который напал на девушку на улице и изрезал ей лицо канцелярским ножом.