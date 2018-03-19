«Рассказывала о любовниках»: На Одесчине мужчина исколол бывшую жену шилом на глазах у их общего ребенка

Полицейские задержали сбежавшего в Винницу мужчину, которого подозревают в нанесении тяжелых ранений его бывшей супруге - 25-летней жительнице города Подольск Одесской области.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на пресс-службы ГУ НП Одесской области.

В полицию поступило сообщение от врача Подольской больницы, в которую доставили женщину с многочисленными колотыми ранениями различных частей тела.

После того, как сотрудники полиции опросили потерпевшую и свидетелей происшествия, было установлено, что к женщине домой пришел мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Супруги уже длительное время не проживали вместе и собирались разводиться. Между ними возникла ссора, в ходе которой разъяренный мужчина достал из кармана острый предмет и начал наносить им удары по различным частям тела супруги. В качестве орудия преступления он использовал самодельный предмет, похожий на шило.

Пострадавшей удалось выбежать из дома, однако злоумышленник преследовал ее на мотоцикле. Раненой удалось добежать до больницы, где она потеряла сознание от потери крови. Пострадавшую госпитализировали.

Кроме того, выяснилось, что свидетелем кровавой драки стала семилетняя дочь супругов. Девочка находилась в шоковом состоянии, и после ей оказали психологическую помощь.

Злоумышленник после содеянного сбежал в Винницкую области к своим родственникам. Через двое суток его нашли и задержали. Он пояснил, что ревновал жену, а та намеренно провоцировала его, рассказывая о любовниках.

«По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 121 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Напомним, что на Николаевщине мужчина до смерти забил жену, потому что она «слишком вежливо общалась с гостем».