В николаевском отеле грабитель отобрал у иностранца телефон, но сбежать с места преступления ему не удалось

В Николаеве задержали 28-летнего жителя Херсонской области, который подозревается в ограблении 46-летнего иностранца.

Об этом сообщили в Заводском отделе полиции.

По словам иностранца, в гостинице его ограбил неизвестный, отобрав телефон стоимостью около 11 тысяч гривен.

«Подозреваемый несколько дней назад приехал в Николаев и поселился в том же отеле, где жил иностранец. Днем, случайно встретившись с ним в комнате для курения, грабитель обратил внимание на телефон иностранца, который тот положил на столик. Выбрав удобный момент, прямо на глазах у владельца мужчина схватил его мобильный и быстро направился к выходу. В ответ на такую ​​дерзость иностранец догнал его, требуя возврата своего имущества, но тщетно. Грабитель ударил пострадавшего в лицо и исчез».

На крики пострадавшего о помощи откликнулись граждане, находившиеся в гостинице, остановили беглеца и вызвали полицию. Установлено, что подозреваемый начал свою преступную деятельность, когда ему исполнилось 17 лет. На сегодня общий «стаж» его пребывания в местах лишения свободы составляет около восьми лет, где он отбывал наказание за разбой и грабежи. Более того, всего три недели назад он освободился из колонии. Суд на время расследования арестовал подозреваемого на два месяца. Телефон вернули владельцу.

Напомним, ранее в Николаеве задержали грабителей, которые ночью напали на девушку.