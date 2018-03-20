В кабинете главы антикоррупционной прокуратуры нашли прослушку, - СМИ

В кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого нашли оборудование для прослушки.

Об этом сообщает «Левый берег».

Утверждается, что прослушка была заложена в аквариум. Предполагается, что прослушка принадлежит НАБУ.

Также сообщается, что Назар Холодницкий может подать в отставку по состоянию здоровья. По словам собеседника агентства, Холодницкий готов написать заявление об увольнении, которое может быть подано на следующей неделе (26-30 марта). До 23 марта Холодницкий будет находиться в командировке в Брюсселе (Бельгия). Причиной увольнения является якобы неудовлетворительное состояние здоровья, однако, по информации источника, к такому шагу Холодницкого принуждают.

Сам Холодницкий пока не комментирует данную информацию. При этом в САП считают эту информацию не более чем «фейком».

Напомним, ранее сообщалось, что судья из Днепра, которого задержали во время дачи взятки главе САП Холодницкому, вернулся на работу.