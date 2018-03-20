Полиция рассматривает пять версий гибели директора Николаевского аэропорта Волошина

Владислав Волошин Полиция рассматривает пять версий гибели и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислава Волошина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что Владислав Волошин 18 марта застрелился в своей квартире.

В полиции уверяют, что расследование по делу Владислава Волошина проходит тщательно и беспристрастно. Сейчас назначены и проводятся все необходимые возможные экспертизы – судебно-медицинская, комплексная судебная экспертиза (дактилоскопическая, баллистическая, химическая), судебно-химическая, комплексная молекулярно-генетическая-взрывотехническая, психологически-психиатрическая посмертная, иммунологическая экспертиза.

«Рассматриваются пять версий совершения преступления: самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью на должности и.о. директора, самоубийство из-за взаимоотношений в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием. Рассматриваются все возможные версии, чтобы только при получении доказательств на основе проведенных экспертиз и следственных действий доказать или опровергнуть каждую из них».

«Установлен круг лиц, которые уже допрашиваются и будут допрошены в ближайшее время, проводятся следственные действия», - пояснили в полиции.

Гражданам, которые могут владеть любой полезной для следствия информацией, следует обязательно сообщать ее в Следственное управление ГУНП в Николаевской области (улица Спасская, 12), чтобы помочь следствию установить реальную картину и все обстоятельства трагедии.