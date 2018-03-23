На Николаевщине спасатели помогли выбраться двум водителям, машины которых застряли в снегу

В Березанском районе Николаевщины 23 марта спасатели отбуксировали два автомобиля, попавшие в снежную ловушку.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 11:42 в ГСЧС поступило сообщение, что автомобили «Ford Transit» и «ВАЗ-2110», двигаясь по грунтовой дороге неподалеку от села Анатольевка, застряли в заледенелом снегу. Для оказания помощи водителям прибыл дежурный караул 8-й Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели на спецавтомобиле с помощью троса отбуксировали машины на безопасный участок дороги, и те продолжили движение.

Напомним, что ранее на Николаевщине спасатели за сутки оказали помощь 11 людям, которые застряли на дорогах из-за непогоды.