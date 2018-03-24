Троллейбус в депо мог сгореть из-за поджога, - глава «Николаевэлектротранса»

И.о. директора КП «Николаевэлектротранс» Виталий Матвеев заявил, что причиной пожара в депо, который уничтожил троллейбус, мог быть поджог.

Об этом Матвеев рассказал журналистам, которых он после пожара пригласил на импровизированный брифинг в депо.

Напомним, что днем 24 марта в депо сгорел троллейбус. По данным спасателей, пожар в троллейбусе мог начаться из-за короткого замыкания.

Матвеев отмечает, что во время мойки троллейбус был обесточен и проблема с проводкой исключается, так как троллейбус новый – ему до 5 лет. Также он указал на то, что не было задымления, а сразу пошел огонь и работники не смогли его потушить.