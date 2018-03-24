В Николаеве во время пожара в депо сгорел троллейбус, пострадала женщина

В Николаеве 24 марта произошел пожар в троллейбусном депо на улице Строителей.

Данную информацию «Преступности.НЕТ» подтвердили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

По предварительным данным, пожар случился из-за короткого замыкания в троллейбусе. Сам троллейбус получил серьезные повреждения. Кроме того, пострадала женщина, которая находилась в троллейбусе – у нее отравление продуктами горения и ожоги, опасности ее жизни нет.

Пожар ликвидировали прибывшие на место отделения 3-й и 4-й пожарно-спасательных частей.

«Только что, после разгара боев за электротранс, перед тем как ввести нового начальника и перед тем как установить камеры видеонаблюдения (только протянули провода), при странных обстоятельствах сгорело депо «Николаевэлектротранса», - написал на своей странице в «Facebook» депутат Николаевского городского совета Евгений Рымарь.

Напомним, что ранее директор «Николаевэлектротранса» Дмитрий Лисовский уволился, на его место назначили Виталия Матвеева, работавшего заместителем директора этого предприятия.