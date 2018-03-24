Житель Николаевщины во время застолья убил своего товарища

В Снигиревском районе Николаевщины 23 марта 55-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве его 56-летнего товарища.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

«Накануне вечером товарищи выпивали, и в какой-то момент начали ссориться. Доказать свою правоту хозяин дома решил с помощью физической силы. Ударив оппонента головой в область носа несколько раз, мужчина пошел спать. Его товарищ упал на пол – утром его без признаков жизни обнаружил хозяин дома. Поняв, что натворил, мужчина пошел к соседям, чтобы те вызвали полицию и врачей», - сообщили в отделе коммуникации.

Следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»).

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области задержали подозреваемого в убийстве на Херсонщине.