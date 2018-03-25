Петров предлагал взятку за закрытие дела по факту растраты средств завода имени 61-го коммунара, – военная прокуратура

Экс-директор ГП «Николаевский судостроительный завод» (бывш. ГП «Судостроительный завод имени 61-го коммунара») Федор Петров предлагал взятку прокурору военной прокуратуры Николаевского гарнизона за закрытие уголовного производства по факту растраты средств завода.

Об этом сообщает военная прокуратура Южного региона на своей странице в Facebook.

Напомним, в воскресение, 25 марта, в служебном помещении военной прокуратуры Николаевского региона оперативники СБУ в Николаевской области задержали за дачу взятки в размере 60 тысяч гривен военному прокурору экс-директора ГП «Николаевский судостроительный завод» Федора Петрова.

По информации военной прокуратуры, участие в операции по задержанию помимо сотрудников СБУ в Николаевской области принимала также служба безопасности и режима концерна «Укроборонпром».

«Установлено, что за принятие решения о закрытии уголовного производства по факту растраты денежных средств тогдашний генеральный директор ГП «Судостроительный завод имени 61 коммунара», а ныне – директор ГП «Харьковский завод транспортного оборудования предложил прокурору военной прокуратуры Николаевского гарнизона неправомерную выгоду в сумме 60 тысяч гривен. Непосредственно во время передачи оговоренной суммы взятки, директора, который, видимо, в привычный для него способ пожелал «решить вопрос», были задержаны правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины», – говорится в сообщении.

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, продолжаются обыски. Военной прокуратурой гарнизона решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК Украины и избрания меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что Федор Петров был уволен с должности директора завода имени 61-го коммунара 5 октября 2016 года. Нардеп Жолобецкий его обвинял в том, что Петров "вел завод к гибели". Ранее Федор Петров был замечен в финансовых махинациях - фирма, которую он возглавлял, не поставила оборудование для ГП «Зоря»-Машпроект» на сумму 4,08 миллиона гривен, а затем вывела деньги в австрийскую компанию Петрова. Кроме того, долги по зарплате перед рабочими 61-го завода по состоянию на 1 сентября 2016 года составили более 37 миллионов гривен.

Также отметим, что в феврале 2016 года глава государственного концерна «Укроборонпром» Роман Романов, когда ему сообщили о негативных тенденциях на заводе имени 61-го коммунара, не видел оснований для увольнения Федора Петрова с должности директора.

Кроме того, напомним, что в декабре 2016 года сотрудники Генеральной прокуратуры Украины задержали гражданина Молдовы Сергея Неруха во время передачи взятки в размере $75 тыс. военному прокурору Максиму Якубовскому в одном из кафе Киева.