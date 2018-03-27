В Южноукраинске в ночь с 26 на 27 марта была угнана Toyota Camry - идет поиск свидетелей

На Николаевщине, в Южноукраинске на ул. Энергостроителей 4, в ночь на 27 марта была угнан автомобиль Toyota Camry черного цвета. Машина 2012 года выпуска с гос. номером ВЕ 6151 ВС.

Отличительная черта автомобиля - трещина на лобовом стекле со стороны водителя. Владельцы разыскивают свидетелей происшествия. Если у вас есть информация, которая могла бы помочь расследованию и владельцам в поисках автомобиля - звоните по номеру 0675122956.

Toyota Camry 2012 года выпуска

Напомним, что В Первомайске у безработного мужчины со двора дома неизвестные угнали «Land Cruiser».