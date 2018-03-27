В Харькове 17-летняя девушка организовала свое «похищение» и требовала от родителей выкуп в 100 тысяч гривен

Несовершеннолетняя жительница Лозовой в Харьковской области вместе со знакомым организовала собственное «похищение», чтобы получить выкуп в размере 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Сообщение об исчезновении 17-летней девушки поступило в дежурную часть Лозовского отдела полиции 24 марта от ее 37-летней матери. Женщина объяснила, что накануне ее дочь ушла на улицу на прогулку. На следующее утро на телефон матери пришло сообщение, в котором неизвестные требовали за дочь выкуп в размере 100 тысяч гривен.

В ходе досудебного расследования правоохранители нашли девушку в одной из многоэтажек. Она находилась в квартире, которую снял ее 23-летний знакомый. «Похищенная» призналась, что сама придумала схему вымогательства.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.190 (мошенничество) УК Украины.

Напомним, на Одесчине полиция задержала банду чеченцев, которые похищали людей ради выкупа.