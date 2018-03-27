На Николаевщине заместитель главы Воскресенского сельсовета попался на взятке в 500 долларов

На Николаевщине, в Витовском районе заместитель председателя Воскресенского поселкового совета вымогал и получил от гражданина 500 долларов взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Преступление зафиксировали прокуратура и Управление защиты экономики в Николаевской области.

«Указанные деньги он получил от гражданина за содействие в положительном решении вопроса о выделении земельного участка для строительства и обслуживания жилого дома. В ходе следственных действий предмет взятки изъят», - сообщили в пресс-службе.

Сейчас решается вопрос о сообщении замглавы поселкового совета о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление влиянием») и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве суд отправил под домашний арест и отстранил от должности задержанную на взятке нотариуса.