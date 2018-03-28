«Не является боевой»: В военной прокуратуре опровергли информации о краже спецтехники из воинской части на Житомирщине

Военная техника, которую правоохранители нашли в Новоград-Волынском районе Житомирской области, не является боевой.

Такое заявление военного прокурора Центрального региона Украины Григория Рябенко обнародовал на своей странице в Facebook спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

«Техника, о которой идет речь, не является боевой и вообще не является военной. Среди указанной техники 196 единиц — демилитаризованная, из которых 93 — автомобили и тягачи, 98 — прицепы, кунги и цистерны, 4 единицы БТР и 1 — БРДМ», — заявил Рябенко.

Он напомнил, что технику обнаружили в ходе расследования уголовного производства по краже нефтепродуктов из нефтепровода «Дружба».

«На изъятую технику в ходе досудебного расследования судом наложен арест… начато уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины. На 17 единиц техники уже добыты документы, договоры, подтверждающие законность их отчуждения через уполномоченные государственные предприятия в течение 2013-2016 годов», — сообщил прокурор.

Рябенко также подчеркнул, что в ходе осмотра отдельных единиц изъятой техники установлены признаки уничтожения номеров узлов и агрегатов, в связи с чем для их восстановления и идентификации назначена криминалистическая экспертиза:

«Установлено, что около 30% техники, а именно 72 единицы, реализовывались Управлением учета избыточного военного имущества ВСУ коммерческим структурам через уполномоченное государственное предприятие. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на получение документов, которые должны подтвердить происхождение этой техники».

У частного предпринимателя — владельца указанной техники уже изъяты договоры, доверенности и другие документы купли-продажи, из которых можно сделать вывод, что техника приобреталась в течение последних 6 — 8 лет.

В настоящее время нет оснований для задержания владельца.

«Информации о том, что отдельные единицы техники завезены из зоны АТО, также нет… Досудебное расследование продолжается», — подчеркнул Рябенко.

Напомним, пресс-служба Национальной полиции сообщила, что в Новоград-Волынском районе правоохранители нашли и изъяли почти 200 единиц военной техники. подготовленной к продаже.