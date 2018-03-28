На Николаевском автовокзале двое неизвестных избили и ограбили десантника, который вступился за женщину

В Николаеве вечером 26 марта военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады на автовокзале заступился за женщину и двое ее обидчиков жестоко побили десантника, а также отобрали деньги и телефон.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Николаевском зональном отделе Военной службы правопорядка.

В тот день сержант 79-й ОДШБр получил отпуск и направился на автовокзал, откуда планировал уехать домой. Около 21:30 военнослужащий вышел из помещения вокзала и увидел, как двое мужчин оскорбляли женщину, а один из них еще ударил ее по лицу.

Сержант попытался прекратить оскорбления женщины и неизвестные переключили внимание на него. В ходе конфликта десантника ударили по затылку, и он упал. Далее неизвестные продолжали избивать лежащего военнослужащего до потери сознания.

Военнослужащий очнулся уже в автомобиле скорой медицинской помощи. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и закрытые травмы туловища.

Вечером 27 марта сержанта 79-й ОДШБр перевели для дальнейшего лечения в хирургическое отделения военного госпиталя. Сейчас его состояние здоровья удовлетворительное.

Кроме того, опрошенный военнослужащий объяснил, что во время избиения у него украли мобильный телефон, три банковские карты и денежные средства в размере около 850 гривен.

По данному факту должностными лицами Николаевского зонального отдела Военной службы правопорядка проводится проверка, пострадавшему оказывается всесторонняя правовая помощь.

Напомним, что согласно соцопросу, 58% николаевцев считают, что на улице опасно после наступления темноты – это один из худших показателей в Украине.