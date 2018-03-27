58% николаевцев считают, что на улице опасно после наступления темноты – это один из худших показателей в Украине

В Николаеве 58% опрошенных горожан чувствуют себя небезопасно на улице после наступления темноты.

Соответствующие данные социологического исследования опубликовала группа «Рейтинг».

У николаевцев спрашивали, чувствуют ли они себя в безопасности, когда идут в одиночку домой в своем район. 35% опрошенных чувствуют себя «скорее в опасности», а 23% - в опасности. Только 6% николаевцев чувствуют себя в безопасности, а 23% - «скорее в безопасности».

Хуже показатели «чувства опасности» только в Херсоне – суммарные 64%, в Киеве и Одессе они достигают 51%, в Житомире и Северодонецке – 52%.

По оценке деятельности полиции Николаев оказался в середине рейтинга. 1% николаевцев считают деятельности полиции отличной, 23% - хорошей, а 36% - средней. Негативно полицию оценивают в сумме 29% опрошенных.

Напомним, ранее сообщалось, что больше половины николаевцев не одобряют деятельность ОГА и облсовета.