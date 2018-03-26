Больше половины николаевцев не одобряют деятельность ОГА и облсовета, - соцопрос

Согласно данным соцопроса, 59% опрошенных жителей Николаева не одобряют деятельность Николаевской облгосадминистрации, а 57% - не одобряют деятельность Николаевской ОГА.

Данные соцопроса опубликовала группа «Рейтинг».

Полностью деятельность ОГА и облсовета одобряет лишь 1% опрошенных. 20% - скорее одобряют деятельность этих ведомств. В случае с ОГА 37% скорее не одобряет ее деятельность, а 22% - совсем не одобряет. В вопросе, касающемся облсовета, примерно такие же цифры – 36% и 21%.

Судя по графику, опубликованному в соцопросе, в 2017-2018 годах уровень одобрения деятельности ОГА и облсовета в Николаеве немного вырос.

Напомним, ранее сообщалось, что только 3% николаевцев проголосовали бы за партию Порошенко на выборах в Верховную Раду.