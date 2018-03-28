«Услышала голоса в голове»: на Ивано-Франковщине мать забила до смерти молотком 6-летнюю дочь

Во вторник, 27 марта, в Ивано-Франковской области мать убила ночью свою шестилетнюю дочь.

Об этом у себя в Facebook cообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

В пресс-службе ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области подтвердили LIGA.net факт убийства ребенка, которое произошло сразу после полуночи.

- Мать состояла на психиатрическом учете, на фоне психрасстройств она взяла молоток и совершила серию ударов по голове ребенка, в результате чего девочка умерла сразу на месте, - отметили в пресс-службе.

У девочки, которой 20 мая 2018 года должно было исполниться семь лет, медики диагностировали перелом свода черепа и несколько открытых травм головы.

- Женщина призналась в убийстве, сказала об этом соседям, которые вызвали скорую. Она говорит, что услышала голоса, больной человек, - уточнили в полиции.

Проводится расследование, решается вопрос о вопрос о вручении ей подозрения, она задержана. Факт убийства зарегистрирован согласно ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

По данным полиции, женщина сообщила, что она разведена, отец девочки находится, по ее словам, на заработках за границей. В семье - это был единственный ребенок.

Напомним, в Николаеве пьяная женщина бросила своего сына-младенца с Ингульского моста.