Нацагенство по противодействию коррупции избрало нового главу вместо скандальной Корчак

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) 28 марта сменился руководитель. Вместо Натальи Корчак должность председателя занял Александр Мангул.

Об этом сообщает «Левый берег».

- Сегодня мои полномочия истекают. Должность, которую я занимала, предусматривает двухлетний срок. Я надеюсь, что при новом главе НАПК будет сохранена на институциональная составляющая, которая была заложена за эти годы, — заявила Корчак в начале заседания НАПК.

После этого она поставила на голосование кандидатуру Мангула на пост руководителя НАПК. Ее поддержали 4 из 5 членов агентства.

- За два года мы заявили о себе, и сейчас большие надежды будут возложены на нового главу, — заявила Корчак.

В частности, с ее слов, речь идет о создании автоматизированной системы проверки деклараций.

Мангул с 2015 года до начала 2018 года возглавлял Мелитопольскую районную государственную администрацию Запорожской области. До этого работал заместителем директора Лисичанского стеклозавода «Пролетарий», в Министерстве экономики и Государственном комитете по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Заместителем главы НАПК избран Станислав Патюк. За его кандидатуру проголосовали четыре из пяти членов агентство.

По закону, у главы НАПК должен быть один заместитель.

И Мангул, и Патюк были назначены членами НАПК 17 января. Патюк до этого работал в адвокатском объединении «Патюк и партнеры». Окончил Донецкий национальный университет (2003), работал в прокуратуре Донецкой области, прокуратуре Ленинского района Донецка, прокуратуре Ворошиловского района Донецка, прокуратуре Авдеевки Донецкой области, юридическо-консалтинговой группе "Тендервин".

Национальное агентство по предотвращению коррупции является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который обеспечивает формирование и реализует государственную антикоррупционную политику.

Напомним, ранее сообщалось, что скандальная глава НАПК Корчак объявила о своей отставке.