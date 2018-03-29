В Киевской области задержали ОПГ, перевозившую «нелегалов», которых подозревают в причастности к «ДНР» и «ЛНР»

Изъятое оружие и боеприпасы

В Киевской области 28 марта обезвредили организованную преступную группировку, организовывавшую пересечение государственной границы Украины жителями Индии, Пакистана, АР Крым, стран Ближнего Востока. Есть вероятность, что нелегалы участвовали в деятельности незаконных вооруженных формирований террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Об этом сообщается на официальном сайте ГПУ.

В состав ОПГ входят три человека. Члены ОПГ также занимались изготовлением поддельных паспортов, Шенгенских виз, свидетельств о рождении, удостоверений о проживании на территории Украины, а также изготовляли документы для проживания в АР Крым. За свои услуги члены организованной преступной группировки требовали деньги в сумме около 3 тысяч долларов.

В ходе проведенных обысков по месту жительства фигурантов обнаружили и изъяли технику, средства для изготовления поддельных документов, а также 2 пистолета-пулемета, 5 пистолетов и 1300 патронов различного калибра. Злоумышленникам грозит до девяти лет лишения свободы.

Изъятые денежные средства и документы

Напомним, что в Греции по подозрении в перевозке нелегалов задержаны 132 украинца.