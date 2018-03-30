Суд дал два года условного срока «ведущему лотереи», который выманивал деньги у николаевцев

В Николаеве суд признал виновным в мошенничестве и наказал двумя годами условного срока мужчину, который под видом лотереи выманивал деньги у граждан.

Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Николаева.

Как известно, эта группа мошенников таким способом промышляла еще в 2015 году. Обвиняемый К. вместе с двумя подельниками, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, в парке «Комсомольском» по улице Самойловича в Корабельном районе Николаева проводили вымышленную лотерею. Они начали разыгрывать не существовавшие товары, при этом предварительно распределив роли участников, а именно: К. - ведущий лотереи, а двое сообщников выполняли роли помощника ведущего лотереи и псевдоучастника розыгрыша.

Обвиняемые заманили потерпевшую П. к участию в розыгрыше несуществующих призов и убедили ее в том, что она является победителем лотереи. По правилам «розыгрыша», победитель должен доказать свою платежеспособность и положить в конверт большую сумму, чем подставной участник лотереи.

Потерпевшая пошла домой за деньгами и позже положила в конверт, которые ей дали участники акции свои две тысячи долларов США. Далее организаторы «лотереи» подменили конверт – вместо денег там уже лежала нарезанная газетная бумага.

Через время, мошенники повторили свою схему и еще обманули подобным образом человека, от которого получили 23 тысячи гривен.

В декабре 2015 года организаторы «лотереи» снова организовали игру, но неудачно – их задержала полиция.

Обвиняемый К. свою вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью. Он сообщил, что убытки пострадавшим возмещены полностью, а в содеянном раскаивается и просил применить к нему закон об амнистии.

Суд признал обвиняемого К. виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 15 («Покушение на преступление») и частью 2 статьи 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины, и приговорил к итоговому наказанию в виде двух лет лишения свободы. Одновременно суд освободил его от отбывания основного наказания и с испытательным сроком на два года. Отметим, что приговор суда не вступил в силу.

Напомним, что украинские чиновники задекларировали восемь миллионов гривен выигрышей в лотерею.