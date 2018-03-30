Прокуроры САП передали в суд дело о миллионной взятке одесского депутата

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт против одного из депутатов Одесского областного совета и замглавы Измаильской местной прокуратуры.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Их подозревают в получении миллионной взятки (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса).

По версии следствия, прокурор, сговорившись с депутатом, вымогал и получил от директора одной из компаний неправомерную выгоду в размере 40 тыс. долларов, что на тот момент составляло 1,071 млн гривен.

Имена подозреваемых не сообщаются, но их называют измаильские СМИ - это прокурор Иван Мараховский и депутат облсовета Иван Бойченко.

Напомним, 12 января Генеральная прокуратура Украины и НАБУ сообщили депутату Одесского горсовета Олегу Бабенко и его сообщнику о подозрении в попытке дать взятку 500 тысяч долларов за снятие ареста со 185 миллионов гривен, находящихся на счетах фирмы, которая имеет отношение к депутату. Сам инцидент случился в декабре.