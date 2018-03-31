На Николаевщине уголовник среди дня пришел в библиотеку и отобрал компьютер – суд ему дал четыре года тюрьмы

В Казанке суд отправил на четыре года и один месяц в тюрьму ранее судимого мужчину, который пришел в местную библиотеку и похитил в ней компьютер.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Казанковского районного суд Николаевской области от 15 марта.

Обвиняемый, который уже дважды судим за совершение кражи, пришел в библиотеку около 11:30 24 сентября 2016 года. Несмотря на присутствие в здании работников библиотеки и посетителей в читальном зале, обвиняемому удалось отсоединить системный блок, прикрыть его курткой и выйти на улицу.

Работники и гости библиотеки пытались догнать вора, но тому удалось сбежать от преследования. Далее он собирался уехать в Кривой Рог и там продать свою добычу.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 186 («Грабеж») Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, как во Врадиевке трое несовершеннолетних украли из библиотеки технику.