Генпрокурор Луценко забрал у Горбатюка дело майдановца Бубенчика и выступил за его переквалификацию

Генпрокурор Юрий Луценко считает неправильной квалификацию действий участника Революции Достоинства Ивана Бубенчика, которую определили работники Департамента спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка.

Об этом он написал в Facebook.

«После совещания принял решение о смене группы прокуроров относительно данного эпизода расследования событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская. В течение дня жду от нее окончательного объективного решения относительно квалификации действий Ивана Бубенчика 18-20 февраля 2014 года во время событий на Майдане Независимости, определения его статуса в производстве, а также меры пресечения, которую возможно применить к нему», - добавил Луценко.

Напомним, Ивана Бубенчика задержали 3 апреля на границе при попытке выехать в Польшу и привезли в Киев для избрания меры пресечения. Прокуратура ходатайствовала об аресте. Суд, впрочем, вынесение решения отложил. Бубенчику инкриминируют убийство двух правоохранителей и ранение еще одного 20 февраля 2014 года на Майдане, а также незаконное обращение с оружием.

Иван Бубенчик стал известным, когда два года назад признался в расстреле правоохранителей. После тех событий Бубенчик пошел в АТО, служил в батальоне «Днепр-1», позже стал командиром батальона «Запад-2». Все четыре года, которые предшествовали задержанию, он проходил по делу расстрелов на Майдане как свидетель.

Напомним, 3 апреля полиция задержала активиста Майдана, который заявил, что убил двух командиров спецподразделения «Беркут».