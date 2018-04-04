Под суд отдали николаевца, который обещал передать взятку в мэрию и «решить» вопрос, но забрал деньги себе

В Николаеве полиция направила в суд материалы уголовного производства в отношении местного жителя, который обвиняется в подстрекательстве к даче взятки в сумме 1800 долларов должностному лицу Николаевского городского совета и мошенничестве.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Задержали «решалу» 31 января возле здания Николаевской мэрии сразу после получения денег. Сообщалось, что тогда при нем нашли 1,5 тысячи долларов.

«Деньги обвиняемый получил от местного предпринимателя за содействие в решении с должностными лицами городского совета вопроса о выделении земельного участка в Николаеве для организации платной стоянки для автомобилей. В дальнейшем, не намереваясь кому-либо передавать указанные деньги, обвиняемый завладел ими и распорядился по своему усмотрению. Таким образом «решала» пытался дискредитировать орган местного самоуправления», - сообщили в прокуратуре.

Действия мужчины квалифицированы по части 4 статьи 27, части 3 статьи 369 («Подстрекательство к даче неправомерной выгоды должностному лицу») и части 1 статьи 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направили в Заводский районный суд для рассмотрения по существу.