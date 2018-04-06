Под Николаевом неизвестные угнали поломанную «Газель»

В селе Михайло-Ларино Витовского района в ночь на 4 апреля неизвестные угнали автомобиль «Газель».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Угнанный автомобиль зеленого цвета с номерами ВЕ4226АО. Хозяин оставил его в неисправном состоянии возле магазина по улице Шоссейной, преступление произошло в период с 1:30 по 6:30.

Граждан, которые владеют информацией о местонахождении транспортного средства, просят сообщить в Витовское отделение полиции по адресу: Николаев, улица Новозаводская, 10А, или по телефонам (0512) 44-68-58, 102.

Напомним, что ранее в Николаеве мужчина пытался угнать автомобиль.