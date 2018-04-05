У Верховного суда попросили определиться, где же будут судить обвиняемого по «делу 2 мая» и сепаратизму в Николаеве

Евгений Мефедов В понедельник, 2 апреля, коллегией судей Апелляционного суда Одесской области было рассмотрено представление судьи Киевского райсуда Одессы о направлении обвинительного акта в отношении фигуранта «дела 2 мая» Евгения Мефедова, который участвовал в сепаратистских акциях в Одессе и Николаеве, в Верховный суд для определения территориальной подсудности данного уголовного производства.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Одесской области.

Как известно, после оглашения оправдательного приговора двух фигурантов дела 2 мая Сергея Долженкова и Евгения Мефедова сразу же задержали по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). В тот же день им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В итоге, Мефедову и Долженкову полиция сообщила о подозрении в совершении действий, направленных на захват государственной власти, и подготовке к организации массовых беспорядков в Николаеве и Одессе. Позже Евгения Мефедова отпустили для обмена на украинцев, которые находятся в плену у боевиков. Долженков же остался в СИЗО.

Основанием для направления уголовного производства в апелляционный суд стало то, что уголовное производство в отношении Евгения Мефедова поступило для рассмотрения в Киевский районный суд Одессы с нарушением правил территориальной подсудности.

«В частности, указано, что наиболее тяжкие из инкриминируемых Мефедову уголовных преступлений, были совершены на территории Николаев. Также в представлении указано, что, согласно обвинительному акту, Мефедов обвиняется в совершении уголовных преступлений вместе с Александром Долженковым, обвинительный акт в отношении которого был направлен для рассмотрения по территориальной подсудности в Центральный районный суд Николаева», - сообщает пресс-служба суда.

В итоге, коллегия судей Апелляционного суда Одесской области частично удовлетворила представление судьи Киевского райсуда Одессы и решила обратиться в Верховный Суд с представлением о направлении уголовного производства в отношении Евгения Мефедова из одного суда в другой в пределах юрисдикции различных апелляционных судов.