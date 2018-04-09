Обвиняемый в коррупции экс-президент Бразилии сдался полиции – в стычках во время ареста пострадали люди

Бывший президент Бразилии Лула да Силва сдался полиции.

Об этом сообщает агентство «Reuters».

Он вышел из здания профсоюза металлургов в промышленном пригороде Сан-Паулу, где укрывался последние два дня, и сел в машину полиции. Незадолго до этого стало известно, что его сторонники не выпускали да Силву из здания.

В июле 2017 года Лула да Силва был признан виновным в коррупции и отмывании денег. Его приговорили к 9,5 годам заключения. В январе срок был увеличен до 12 лет и одного месяца тюрьмы, все это время политик пользовался правом оставаться на свободе до решения суда по апелляции.

В 2014 году бразильские правоохранительные органы инициировали расследование относительно коррупции в государственной нефтегазовой компании «Petrobras». В результате разбирательств выяснилось, что после прихода да Силвы к власти была организована коррупционная схема, в рамках которой строительные компании получали подряды на крупные проекты для «Petrobras», платя откаты ее топ-менеджерам и перечисляя деньги правящей Партии трудящихся на финансирование ее политических кампаний.

При этом, в бразильском городе Куритиба, куда доставили бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, разгорелись беспорядки. Ранены по меньшей мере девять человек, сообщает «Globo».

Среди пострадавших оказался ребенок, также ранен военный. Протестующие выступали против ареста экс-президента.

Луис Инасиу Лула да Силва возглавлял Бразилию с 2003 по 2010 год.

Напомним, бывшую президента Южной Кореи Пак Кын Хе приговорили к 24 годам тюремного заключения за коррупцию и разглашение гостайны.