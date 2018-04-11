У Луценко сняли обвинения с экс-начальника морпорта Николаева Капацыны: «Исчерпаны возможности получить доказательства»

Прокурор Генеральной прокуратуры Украины еще 26 января вынес постановление о закрытии уголовного производства о хищениях в особо крупных размерах в части обвинения экс-директора Николаевского морского торгового порта Василия Капацыны.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Печерского районного суда города Киев.

«…в связи с не установлением достаточных доказательств для доказательства его виновности в суде и исчерпанными возможностями их получить», - говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Генпрокуратура сообщила Капацыне о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия государственным интересам еще в 2006 году.

При избрании меры пресечения прокуроры требовали арестовать его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 миллионов гривен, но суд отказал в удовлетворении этих требований и назначил Капацыне лишь залог, и тот в размере 2 миллионов.

После того, как обвинения с Василия Капацыны сняли, адвокат обратился в суд с ходатайством о возвращении уплаченного залога. Печерский райсуд Киева данное ходатайство удовлетворил.

Стоит отметить, что «Преступности.НЕТ» обращались с информационным запросом в Генпрокуратуру относительно расследования данного уголовного производства в феврале текущего года, то есть уже после решения о его закрытии в части обвинения Капацыны. Тогда в ГПУ назвали касающуюся него информацию такой, доступ к которой ограничен.