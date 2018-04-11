Печерский суд признал скандального нардепа Розенблата потерпевшим в деле о «провокации взятки» НАБУ

Печерский райсуд Киева признал народного депутата Борислава Розенблата, фигурирующего в так называемом янтарном деле, потерпевшим в уголовном производстве Генпрокуратуры о якобы провокации сотрудниками НАБУ дачи взятки парламентарию.

Об этом LIGA.net сообщил адвокат Розенблата Алексей Шевчук.

По его словам, суд удовлетворил жалобу защиты и отменил постановление следователя ГПУ об отказе в признании депутата потерпевшим по этому делу.

Шевчук также подчеркнул, что Розенблат «преступления не совершал, его спровоцировали», тогда как действующее законодательство «не дает права НАБУ провоцировать взятку».

Напомним, ранее суд признал скандального нардепа Розенблата потерпевшим по делу о его задержании детективами НАБУ в аэропорту «Киев».

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что проверит информацию о наличии у Борислава Розенблатта немецкого паспорта.

Розенблатта подозревают в причастности к «янтарному делу». Антикоррупционные органы считают, что он брал взятки за принятие заказанных законов о легализации добычи янтаря.

Розенблат внес залог в размере 7 млн ​​грн и сейчас находится на свободе. Верховная Рада в июле лишила его неприкосновенности.