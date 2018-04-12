Депутат Николаевского горсовета от ОБ получит из Госбюджета ₴121 тысячу ущерба за обвинение во взяточничестве

Сергей Жайворонок Суд взыскал в пользу оправданного за взяточничество депутата Николаевского городского совета Сергея Жайворонка 121 тысячу гривен ущерба за вред, причиненный органами дознания, досудебного расследования и прокуратуры.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Владимир Тимошин, опубликовав соответствующие определения суда.

Как известно, депутата от Партии регионов Сергея Жайворонка задержали при получении взятки в размере 7 тысяч гривен за содействие местному предпринимателю в выделении городским советом земельного участка под установку торгового павильона еще 2 июля 2014 года. Рассмотрение дела в суде длилось 1,5 года.

За это время Сергей Жайворонок, который не признал в суде свою вину и не хотел говорить о взятке с журналистами, успел переизбраться в Николаевский городской совет от партии «Оппозиционный блок»: несмотря на статус подсудимого в коррупционном деле, он получил более 30% голосов избирателей. В итоге глава Заводского районного суда города Николаева Сергей Щербина вынес оправдательный приговор в отношении Сергея Жайворонка.

«Ну не хочет прокуратура своих привлекать к ответственности. Но мы терпеливые. Пока прокурор думал, как своих отмазать, мы взыскали с Государства 121000 грн. за незаконное привлечение к уголовной ответственности», – написал Тимошин.

Кроме того, суд постановил прокуратуру снова открыть закрытое уголовное производство относительно прокуроров, которые обвиняли Жайворонка. Согласно определению суда, прокурорам вменяют совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 365 («Превышение власти или служебных полномочий»), частью 2 статьи 370 («Провокация взятки») и частью 2 статьи 372 («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности»).

Напомним, что Печерский райсуд Киева признал народного депутата Борислава Розенблата, фигурирующего в так называемом янтарном деле, потерпевшим в уголовном производстве Генпрокуратуры о якобы провокации сотрудниками НАБУ дачи взятки парламентарию.