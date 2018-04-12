Печерский суд снял арест с акций Укртелекома, наложенный в ходе следствия ГПУ

Печерский районный суд снял арест с 92,79% акций Укртелекома по иску Фонда госимущества.

Об этом говорится в определении суда, опубликованном 11 апреля, передает «Лига.Нвости».

В том числе суд отменил запрет отчуждения акций. Определение обжалованию не подлежит и начинает действовать с момента его принятия.

Напомним, ФГИ в декабре 2017 года в апелляционном суде добился расторжения договора купли-продажи госпакета акций Укртелекома от 2011 года с компанией ЕСУ (СКМ). Но распоряжаться имуществом компании фонд так и не смог, так как ее акции находятся под арестом в рамках сразу нескольких разбирательств.

Упомянутое выше определение касается снятия ареста, который был наложен на акции Укртелекома 19 октября 2017 года в рамках уголовного следствия Генпрокуратуры, которая обнаружила нарушения в приватизационном договоре оператора. Акции Укртелекома также были арестованы в рамках судебных разбирательств с госбанками (Укрэксимбанк и Ощадбанк), которые пытаются вернуть деньги за выкупленные ими на определенный срок облигации компании.

Напомним, 27 декабря Окружной суд Никосии постановил заморозить активы бизнесмена Рината Ахметова на сумму $820 млн по делу Укртелекома в рамках иска компании Raga Establishment.

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что олигарх Ахметов лишился самых дорогих апартаментов в Лондоне.

Ранее, Печерский суд признал скандального нардепа Розенблата потерпевшим в деле о «провокации взятки» НАБУ.