В Аргентине полицейские списали на мышей пропажу полтонны наркотиков

С полицейского склада в аргентинском городе Пилар пропало 540 кг марихуаны. Полицейские, заявившие, что наркотики съели мыши, уволены.

Об этом сообщает ВВС.

Восемь аргентинских полицейских, которых заподозрили в причастности к пропаже марихуаны, заявили в суде, что наркотики были «съедены мышами».

Судебные эксперты выразили сомнение, что мыши могли принять наркотики за пищу, и наверняка умерли бы, если бы их съели.

Представитель судьи сказал, что, по словам экспертов, если бы мыши это сделали, «на складе было бы много трупов».

В течение последних двух лет на полицейском складе хранится 6 000 кг марихуаны. 4 мая полицейские предстанут перед судьей.

Ранее полиция Аргентины раскрыла схему контрабанды наркотиков через посольство России в этой стране.

Напомним, ранее на Сумской таможне заявили, что мыши съели две тонны конфискованных орехов. Отметим, ранее также сообщалось, что в Индии крысы выпили тысячи литров алкоголя, изъятого полицией