Николаевские полицейские изъяли браконьерские сети во время рейда акваториями

В четверг, 12 апреля, во время рейда, сотрудники Николаевского отдела полиции на воде, обнаружили и изъяли браконьерские сети для вылова рыб.

Об этом сообщает отдел коммуникации патрульной полиции в Николаевской области.

«Вблизи береговой зоны полицейские обнаружили браконьерские сетки. В них находились три мертвые рыбы, которые свидетельствуют о том, что правонарушители, которые установили снасти, не возвращались за ними. Изъятые сети были поврежденные и переданы сотрудникам Управления государственного рыбного хозяйства для последующего уничтожения», - идется в сообщении.

За совершение данного правонарушения, предусматривается ответственность согласно действующему законодательству в зависимости он последствий – административная или уголовная.

Напомним, что ранее на Киевщине полиция задержала за браконьерство экс-начальника районной рыбинспекции.