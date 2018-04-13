Организатор «титушек» Саркисян заявил, что находится в России и во Франции его не задерживали

Армен Саркисян, подозреваемый в совершении преступлений во время Революции достоинства, заявил, что находится в России и не был задержан во Франции.

Об этом Саркисян заявил в комментариях «Левому берегу».

- Я, конечно, не сомневаюсь в профессионализме украинских правоохранительных структур, но должен сказать, что информация о моем задержании во Франции неправдива. Я уже давно не был во Франции, и меня там не задерживали, - заявил Саркисян.

- Очевидно, меня с кем-то перепутали, - допустил он, комментируя заявление ГПУ.

Отвечая на уточняющие вопросы, Саркисян признал, что находится на территории России.

- Я бы и хотел попасть в Европу, но я туда не езжу, - сказал он.

Он также признал, что имеет в дополнение к украинскому еще и армянский паспорт, который, по его словам, получил в ответ на обращение в соответствующие органы Армении.

По словам Саркисяна, он покинул Украину в феврале 2014-го года. Вместе с тем, ответить на вопрос о том, приезжал ли он с тех пор на территорию Украины, в том числе неподконтрольную, отказался, сославшись на «конфиденциальную информацию».

Комментируя обвинения, заочно предъявленные ему украинскими правоохранителями, Саркисян отметил, что «они еще, видимо, не разобрались и время все расставит на свои места». Он утверждает, что до настоящего момента попыток юридически решить свои вопросы не предпринимал:

- Раньше не было необходимости, а вот сейчас, да, буду заниматься. …Просто я не видел себя какое-то время в Украине. Я – патриот Донбасса, но сейчас живу в России. В Европу я наездился в свое время, Россия мне больше нравится. …Я считаю, что Россия и Украина – один народ, конечно, есть некоторые разногласия, но я надеюсь, в будущем их устранят.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявлял, что во Франции Интерпол задержал организатора «титушек» Саркисяна, который контролировал Крысина.

Отметим, уроженец Еревана Армен Горловский (Саркисян) - известная в криминальных кругах личность. Считается человеком Юрия Иванющенко. В 2009-2010 годах будто бы получил титул «смотрящего» по Горловке. Вице-президент Федерации бокса в Горловке. Именно Горловку СМИ называют основным поставщиком «титушек» на антимайдан во время Революции достоинства. «Титушки» Саркисяна, по данным СМИ, причастны к убийству журналиста Вячеслава Веремия 19 февраля 2014 года, а также убийству горловского оппозиционного депутата Владимира Рыбака. Активно участвовали в событиях «русской весны» - в частности, пророссийских митингах, захвате Горловского ГОВД.