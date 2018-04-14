В Николаеве прохожие задержали иностранца, который пытался украсть деньги из кассы в магазине

В Николаеве прохожие задержали 32-летнего иностранца, который пытался обокрасть магазин на проспекте Героев Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

«Приезжайте быстрее, мы его держим...» - несколько дней назад экипаж патрульной полиции получил вызов, что на остановке Гвардейская неравнодушные граждане задержали грабителя. Немедленно прибыв на место, патрульные увидели несколько граждан, которые окружили и не дают уйти неизвестному мужчине», - отмечено в сообщении.

Как оказалось, владелец одного из магазинов возле остановки отлучился с торгового места на несколько минут, а когда вернулся, увидел, как за прилавком его магазина стоит неизвестный и вытягивает деньги из кассы. Владелец пытался собственноручно задержать неизвестного, но тот, оттолкнув его, хотел скрыться. Прохожие, которые стали свидетелями события, не дали правонарушителю это сделать. Патрульные надели на грабителя наручники и вызвали следственно-оперативную группу.

Во время установления личности стало известно, что задержанный – гражданин другого государства и находится в активном розыске одним из отделов полиции Одессы за совершение имущественных преступлений.

«Патрульная полиция Николаевщины благодарит неравнодушных граждан, которые не остаются в стороне от чужой беды!» - также отметили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве прохожий задержал агрессивного мужчину, который открыл стрельбу возле торгового центра.