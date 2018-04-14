На Николаевщине СБУ прекратила использование российского программного обеспечения

СБУ в Николаевской области

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках комплекса мер по защите объектов критической инфраструктуры на одном из государственных предприятий в Николаевской области прекратили использование российского программного обеспечения.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Правоохранители установили, что государственный морской оператор, имеющий стратегическое значение для экономики и безопасности Украины в сфере водного транспорта, закупил опасную IТ-продукцию производства РФ. Согласно условиям договора российский производитель получил возможность доступа через удаленное администрирование к информации и данным, использование которых могло нарушить устойчивое функционирование важного инфраструктурного объекта. Сейчас все угрозы для безопасного судоходства локализованы.

СБ Украины проинформировало руководство госпредприятия об обнаруженных угрозах. Сейчас использование программы производства РФ прекращено, заблокировано каналы ее связи с внешними телекоммуникационными сетями, принимаются меры для замены российского IТ-продукта на альтернативные программные комплексы.

Напомним, в Братском районе сотрудники полиции и СБУ задержали подозреваемого в торговле амфетамином.

